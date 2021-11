Die Experten von Bernstein Research haben die Bewertung für die Aktien von BMW auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Finanzchef Nicolas Peter habe sich in der vergangenen Woche gegenüber Investoren zuversichtlich geäußert, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. In Abwägung aller positiven und negativen Aspekte sei es möglich, im nächsten Jahr eine neunprozentige Marge im Automobilbereich zu erreichen. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...