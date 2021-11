Die Quartalsberichtssaion ist so gut wie abgeschlossen. Es fehlen eigentlich nur noch die Ergebnisse der großen IT-Giganten. Baidu hat heute den Anfang gemacht und vor allem beim Gewinn die Analysten positiv überrascht. Auch der Ausblick klingt vielversprechend, so dass der inzwischen vollzogene Turnaround eine Fortsetzung nehmen dürfte. Das gilt auch für die meisten anderen Tech-Aktien aus dem Reich der Mitte, z.B. Bilibili. Starke Zahlen lieferte Sea Limited, bei Qiagen ranken sich neue Übernahmegerüchte und Siemens Healthineers erhöht seine Mittelfrist-Prognosen. Dass man bei Wachstumsaktien immer sehr genau hinsehen muss, zeigt das Beispiel Jumia Technologies. Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an.