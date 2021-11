Evotec und EQRx starten eine Kooperation in Design, Forschung und Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze in der Onkologie und Immunologie. EQRx ist ein neuartiges Pharmaunternehmen, welches sich dafür einsetzt, benötigte neue Medikamente zu entwickeln und diese Patient:innen zu bezahlbaren Preisen bereitzustellen. Die Zusammenarbeit wird dazu beitragen, EQRx' Pipeline-Expansion zu beschleunigen, indem Evotecs einzigartige datengesteuerte, vollständig integrierte F&E-Plattform für verschiedene Wirkstoffmodalitäten und Therapiefelder genutzt wird. Dieser Ansatz hat zum Ziel, die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel zu beschleunigen und trägt dazu bei, dass Ideen aus der Forschung in sichere und wirksame Medikamente umgesetzt ...

