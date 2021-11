Der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG sagte, der Konzern werde seine drei Hauptgeschäftsbereiche weiterhin unter einem Dach führen, obschon das Interesse von Investoren an der möglichen Aufspaltung großer diversifizierter Unternehmen zugenommen hat. (BN) Der Continental-Aufsichtsrat hat in einer außerordentlichen Sitzung am Mittwoch der einvernehmlichen Beendigung der Vorstandsbestellung von Finanzvorstand Wolfgang Schäfer mit sofortiger Wirkung zugestimmt. Der Vorstandsvorsitzende Nikolai Setzer werde Schäfers Ressorts innerhalb des Vorstands übernehmen. (BN) Das Berliner Powertrain-Werk von Mercedes wird zu einem Schulungszentrum mit Fokus auf Software und Elektroauto- Technologie. (Business Insider) Die KWS Saat SE ist dank einer höheren Nachfrage nach ...

