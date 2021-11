Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394) bekräftigt seine Dividendenpolitik, wie am Donnerstag im Rahmen eines Investorentages mitgeteilt wurde. In diesem Jahr wurde eine Dividende von 20 Franken (ca. 19 Euro) an die Aktionäre ausgeschüttet. Auf dieser Basis liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 401,20 Franken (ca. 381,20 Euro) bei 4,99 Prozent. Die nächste Generalversammlung findet am ...

