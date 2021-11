Geringe Latenz sowie hohe Stabilität und Datenübertragungsraten: Das sind einige der Features, mit denen 5G punktet. Sogenannte 5G-Campusnetze versprechen erhebliche Potenziale für industrielle Anwendungen. Große Chemiekonzerne und Verbundstandorte loten diese aus - und entdecken unter anderem, wie 5G beim Betrieb führerloser Transportsysteme sowie in Tanklagern und dem Supply Chain Management zweckdienlich sein kann. Wohl selten sind sich vier Industrieverbände so einig wie beim Thema 5G. In einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...