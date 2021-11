Nachhaltigkeit zieht in die Vergütungspolitik von Do & Co ein. Konkret werden 20,0 Prozent der Entlohnung mit ESG und der Erreichung der entsprechenden Ziele verknüpft, betont das Unternehmen. "ESG stellt einen der wesentlichen strategischen Schwerpunkte von Do & Co dar. Daher hat das Unternehmen beschlossen, die Bedeutung von ESG durch die Aufnahme entsprechender Ziele in seine globale Vergütungspolitik zu betonen", heißt es. Durch die Incentivierung der Managementebene erhofft sich das Unternehmen eine aktive Entwicklung und besonderes Augenmerk in diesem Bereich, um eine nachhaltige Unternehmensentwicklung dauerhaft zu gewährleisten und unverhältnismäßige Risiken zu vermeiden. Zu den Hauptzielen des Long-Term Incentive Plan von Do & Co gehört die ...

