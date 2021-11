Der US500 schleicht weiter nach Norden. Der US500 steigt am Donnerstag leicht und testet zum sechsten Mal in diesem Monat die 4.700er-Marke. Im Tageschart würde ein Schlusskurs darüber ein neues Rekordhoch bedeuten. Im Stundenchart gibt es jedoch noch etwas aufzuholen, da das Allzeithoch, welches vorgestern im Intraday-Handel erreicht wurde, noch rund 10 Punkte entfernt ist. Am gestrigen Nachmittag haben die Bullen auf das 61,8%-Retracement des vorherigen Impulses reagiert, sodass der Aufwärtstrend ...

