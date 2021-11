Der Caterer Do & Co hat trotz Corona-Auswirkungen und dank Kostendisziplin und Umsatzplus das 4. Quartal in Folge mit einem Gewinn abschließen können. "Wir sind voll zurück auf Wachstumskurs. Die fundamentalen Kennzahlen gehen in die richtige Richtung", so Co-CEO Gottfried Neumeister zu Börse Social. Konkret liegt das Konzernergebnis im Halbjahr bei 7,32 Mio. Euro (Vorjahreswert: -37,27 Mio. Euro). Der Umsatz konnte im Halbjahr um 156,9 Prozent auf 286,02 Mio. Euro gesteigert werden, alle drei Segmente (Airline, Events, Restaurant) verzeichnen dabei ein Plus. Das EBITDA verbesserte sich auf 48,83 Mio. Euro (VJ: 6,59 Mio. Euro), die EBITDA-Marge beträgt 17,1 Prozent (VJ: 5,9 Prozent). Deutlich reduziert wurde auch das Verhältnis Net Debt to EBITDA, welches per ...

Den vollständigen Artikel lesen ...