Mit einem operativen EBITDA von 181,4 Mio. € konnte bereits in den ersten neun Monaten 2021 das operative EBITDA des Gesamtjahres 2020 von 167,6 Mio. € übertroffen werden. Das hievt zugleich den Net Asset Value des Beteiligungsspezialisten auf 40,43 €. Mit dem Rückkauf von bis zu 1 Mio. Aktien in den nächsten zwölf Monaten setzt Aurelius einen starken Fokus auf Wertschaffung für seine Aktionäre. Zudem können in den nächsten zwei bis drei Jahren Firmen mit rd. 100 Mio. € EBITDA in die Exit-Pipeline geschoben werden, die das 5- bis 7-Fache des EBITDA als Erlös bringen. Im Mittel stehen damit 600 Mio. Exit-Erlös gegen 810 Mio. € Börsenwert. 1,50 € Dividende sind das Minimum.



