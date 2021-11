Düsseldorf, 18. November 2021 - Die Inflationsraten steigen und sie werden - jetzt auch von der EZB anerkannt - dauerhaft hoch bleiben. Trotzdem ist noch keine Lohn-Preis-Spirale in Gang gekommen. Vor allem Tarifbeschäftigte werden also die Last sinkenden Wohlstands tragen müssen. "Eine solche Entwicklung läuft gegen die Lehrmeinung - und verschärft damit soziale Risiken", sagt Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. Für Portfoliomanager entstehen neue Risikokategorien. ...

