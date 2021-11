Anteilseignern von FuelCell Energy dürfte heute das Lachen vergehen. Da die Aktie um rund acht Prozent nach unten purzelt. Nur noch 9,46 USD müssen nach diesem Abschlag für ein Wertpapier hingelegt werden. Sollten Sie jetzt alle Aktien verkaufen?

Ihr Geschenk: Pünktlich zur Jahresend-Rallye möchten wir Ihnen die Aktien mit den größten Gewinnchancen bis Weihnachten präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von FuelCell Energy der letzten drei Monate.Für eine ausführliche FuelCell Energy-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. So fehlen aktuell nur rund rund dreiundzwanzig Prozent bis zum Monatshoch. Diese Bestmarke stellt sich auf 11,63 USD. Daher geht es jetzt also um alles!

Für die übergeordnete Perspektive wird häufig der gleitende Durchschnitt 200 bei derzeit 7,79 USD analysiert. Für FuelCell Energy sind ausgehend von dieser Betrachtungsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...