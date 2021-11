Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in "Wiener Börse Plausch #19" wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Gesprochen wird heute über einen Do&Co-Anruf, eine Idee für startup300, Auszeichnungen für Birtel und Brandstetter, den Rudi und den schnellen CFO von Polytec. Die November-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von der Rosinger Group, die sich mit einem Angebot an Listing-Interessierte UnternehmerInnen richtet und einen Rekord im Rosgix feiern kann. Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...