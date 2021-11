Für Cisco-Aktionäre ist heute Saure-Gurken-Zeit angesagt. Schließlich muss die Aktie ein Minus von rund sechs Prozent hinnehmen. Der Preis beträgt damit nur noch 53,10 USD. Wie weit geht es noch nach unten?

Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot in der Jahresend-Rallye auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern!

Kursverlauf von Cisco der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Cisco-Analyse einfach hier klicken.

Mit diesem Abschlag hat sich die Technik nun massiv verschlechtert. Da nun eine entscheidende Haltezone unterboten wird. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. 54,82 USD markierten bisher diesen Tiefpunkt. Daher geht es jetzt also um alles!

Bei Cisco ist also die Zeit für mutige Schnäppchenjäger gekommen. Schließlich kann niemand sagen, ob es die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...