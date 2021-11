Unilever verkauft Tee-Sparte für 4,5 Mrd EUR an Finanzinvestor CVC Rohrkonzern Vallourec will deutsche Tochter verkaufen Curevac steigert Umsatz kräftig - Verlust legt ebenfalls deutlich zu BASF verkauft Kaolinmineraliengeschäft an US-Konzern KaMin Gesco AG: Ungebrochenes Wachstum im dritten Quartal - Ergebnisprognose erneut angehoben Dreizehnte Übernahme im Jahr 2021: Mutares übernimmt Frigoscandia von Posten Norge The Naga Group beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Privatplatzierung Siemens will nach starkem Geschäftsjahr operative Margen und Dividende weiter steigern, Gespräch mit Finanzchef (EaS) Xlife Sciences AG prüft Kotierung an der SIX Swiss Exchange Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 ...

