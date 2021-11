DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Hamburg, 19. November 2021 - Die Naga Group AG (ISIN DE000A161NR7, Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse) gibt bekannt, dass sie eine Platzierung neuer Aktien aus der Barkapitalerhöhung, die gestern angekündigt wurde, erfolgreich abgeschlossen hat. Die Platzierung umfasste 4.223.250 Aktien und wurde bei einem führenden europäischen Finanzinvestor sowie bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) zu einem Angebotspreis von EUR 8,00 pro Aktie platziert. Die Naga Group AG hat sich ein Wachstumskapital in Höhe von EUR 34 Mio. gesichert, das zur weiteren Finanzierung des globalen Wachstums und für verstärkte Marketingmaßnahmen verwendet werden soll. Hauck & Aufhäuser begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

