First Majestic Silver: Bilderbuch-Bullenflagge bei der Silberaktie >>> PULLBACK-SETUP mit AG! <<<

Abwärtstrend gebrochen. Einstiegsmöglichkeit am 20er-EMA bei der Aktie von First Majestic Silver (AG). Silberpreis wichtiger als fundamentale Kennzahlen.

Symbol: AG ISIN: CA32076V1031

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Bei der Aktie des Silberminenbetreibers ist im Halbjahresverlauf ein Kursverfall von fast 24 Prozent zu beobachten. Der mittelfristige Abwärtstrend ist jedoch dank eine neuen Pivot-Hochs gebrochen. Nun gibt es eine schöne Bullenfagge zum 20er-EMA.

Chart vom 18.11.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 22.96 USD





Meine Expertenmeinung zu AG

Meinung: Zusammen mit dem Silberpreis könnte es bald weiter nach oben gehen. Nach verlustreichen Jahren wurde 2020 ein Gewinn ausgewiesen und für das laufende Jahr ist gar eine Dividendenausschttung vorgesehen.

Setup

Mögliches Setup: Wir orientieren uns mit Trigger und Stopp an der letzten Tageskerze. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 10. November. Frische Zahlen gibt es wieder am 3. Februar, wobei bei First Majestic Silver der Silberpreises einen unmittelbaren Einfluss auf den Aktienkurs hat und die Erfolgszahlen eher nachrangig zu betrachten sind. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AG.

Veröffentlichungsdatum: 19.11.2021

