Der Wanderpokal für die beste österreichische Aktie der vergangenen 25 Jahre wechselt zu Lenzing, per gestern Schlusskurs konnte der Verbund überholt werden, es steht nun +1535,06 Prozent zu +1526,87 Prozent für Lenzing. Auch am heutigen - wohl lockdownbedingt - schwachen Tag, halten sich die beiden Titel gut. Eventuell wird heute Abend schon wieder Platz getauscht, aber mit Schlusskurs 18. November 2021 hat Lenzing den Pokal. Herzliche Gratulation nach OÖ, der Beste in 25 Jahren muss man erst einmal sein.Lenzing ( Akt. Indikation: 113,00 /113,60, -0,44%)Verbund ( Akt. Indikation: 87,00 /87,10, -0,17%) Die weiteren Wanderpokale sind gerade bei Andritz (aktueller Gewinner Aktienturnier), Verbund (längste Phase über dem MA200), Thomas Birtel ...

