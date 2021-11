Der Impfstoffhersteller BioNTech hatte zuletzt ein wenig unter der Ankündigung Pfizers zu leiden, dass der US-Konzern ein wirksames Corona-Medikament entwickelt habe. Doch angesichts der kolportierten Kosten für eine Dosis in Höhe von knapp 500 Euro hat sich die Lage für BioNTech schnell wieder entspannt. Rückenwind könnte es nächste Woche von der Europäischen Zulassungsbehörde EMA geben.

Denn die EMA will in der kommenden Woche darüber entscheiden, ob der BioNTech-Impfstoff die Zulassung auch für Kinder ab fünf Jahren erhält. In den USA und auch in Israel ist diese Zulassung bereits erfolgt. Die BioNTech-Aktie verzeichnete zuletzt sieben positive Sitzungen in Folge! Damit arbeitet ...

