Die Alpla Group, Verpackungsspezialist aus Hard, Österreich, baut seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum weiter aus. Zum 1. Januar 2022 wird der Hauptsitz der neuen APAC-Region in Singapur in Betrieb gehen. Roland Wallner wird die neue APAC-Region bei Alpla ab 2022 leiten. (Bild: Alpla) Das Unternehmen schließt dazu die bisherigen Regionen Nordostasien und Südostasien zusammen, was die Standorte in China, Thailand, Vietnam und den Philippinen miteinschließt. Die Verantwortung für die APAC-Region ...

