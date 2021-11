Der aktivistische US-Investor Paul E. Singer hat seine Anteile an dem Autozulieferer Hella (HELLA GmbHCo) aufgestockt. In mehreren Schritten hob er seine Beteiligung per 10. November auf insgesamt 10,75 Prozent, wie aus von Hella am Freitag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht.

Den vollständigen Artikel lesen ...