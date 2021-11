PLUG POWER begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund sieben Prozent. Bei den Tagesgewinnern ganz vorne kann sich der Titel damit platzieren. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot in der Jahresend-Rallye auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern!

Kursverlauf von PLUG POWER der letzten drei Monate. Für eine ausführliche PLUG POWER-Analyse einfach hier klicken.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...