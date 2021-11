Sagenhafte sieben Sitzungen in Folge hat BioNTech an der Wall Street jetzt mit Kursgewinnen abgeschlossen. Und heute? Heute setzt sich die Rallye bisher ungebremst fort. Denn die ersten Notierungen an der US-Technologiebörse Nasdaq haben schon wieder dicke grüne Vorzeichen. Damit scheinen die Marktteilnehmer die positiven Nachrichten zu honorieren, die BioNTech heute von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten hat.

Denn die FDA hat BioNTech den sogenannten Fast-Track-Status für die Prüfung ihres neues Krebs-Impfstoffs erteilt. Damit ist nun für das Medikament BTA111 ein beschleunigten Prüf- und Zulassungsverfahren möglich. Die Marktteilnehmer honorieren diese Entwicklung mit einem Plus von aktuell ...

