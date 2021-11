BioNTech-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund sieben Prozent nach oben. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt in der laufenden Jahresend-Rallye die größten Gewinnchancen? Hier finden Sie unsere Favoriten für die Zeit bis zum Jahreswechsel!

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund vier Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 261,60 EUR. Bei BioNTech dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...