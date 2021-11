Der französische Impfstoffentwickler Valneva hat in der vergangenen Woche seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal und damit gleichzeitig auch für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres präsentiert. Dabei konnte das Unternehmen die Umsätze in neun Monaten von 58,8 Millionen auf 69,8 Millionen Euro steigern. Ein Plus von 18,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Viel entscheidender allerdings die Entwicklung der Cash-Quote. Denn hatte Valneva zu Jahresanfang einen Cash-Bestand von 156,2 Millionen Euro, ist dieser auf fast 250 Millionen Euro gestiegen. Das dürfte ausreichend Reserve sein, um den Totviren-Impfstoff wie geplant fertig zu entwickeln und zu produzieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...