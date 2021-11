Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX fällt in dieser Woche deutlich unter die 3.900-Punkte-Marke, vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage trennt den österreichischen Leitindex nicht mehr viel, spätestens auf dem Niveau von knapp unter 3,750 Punkten sollte der ATX Unterstützung erhalten. Die kurzfristigen technischen Indikatoren haben sich eingetrübt, der DMI deutet ein Ende des Aufwärtstrends an, was allerdings von anderen Indika- toren (z.B. Heikin-Ashi Chart) noch nicht bestätigt wird. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass der Aufwärtstrend nun zu Ende geht und der ATX in eine Lockdown-bedingte Konsolidierungsphase übergeht. Für die nächste Woche erwarten wir einen Kampf mit der 50-Tage-Linie. Am Freitag wurde diese (zumindest intraday) deutlich unterschritten."

