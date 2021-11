Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex stieg in der letzten Woche in EUR um +1,5%. Die größte Steigerung wies der US-Aktienmarkt auf. Der S&P 500 stieg in EUR um +1,9%. Der Stoxx 600 (in EUR +0,5%) und der globale Schwellenländerindex wiesen deutlich niedrigere Erträge auf (in EUR +0,5% bzw. +0,1%). Die Preise für Kupfer bzw. Erdöl gaben leicht nach (jeweils -3,1%). Der Goldpreis notierte unverändert. Die regionalen Economic Surprise Indizes sind derzeit zumeist in der Nähe des neutralen Bereichs. Der Anteil der positiven Überraschungen der Wirtschaftsdaten entspricht circa jenem der negativen Überraschungen. Positiv anzumerken ist, dass sich dieser Indikator für den größten Wirtschaftsraum, die USA, aber auch für die Eurozone und China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...