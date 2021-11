Sah es am Donnerstag bei Nel noch danach aus, als müssten die Aktionäre deutlich Federn lassen, hat sich dieses Bild am Freitag wieder deutlich verändert. Denn nach einem Donnerstagsschluss von 1,838 Euro kletterten die Kurse vor dem Wochenende wieder spürbar nach oben. Damit könnte es in der kommenden Woche nun zu einem erneuten Angriff auf die wohl vor allem psychologisch wichtige Marke von zwei Euro kommen…

Der erste Versuch in der vorvergangenen Woche führte Nel in der Spitze bis auf 2,06 Euro. Behaupten konnte sich die Aktie allerdings nicht auf diesem Niveau. Im Gegenteil. Der Kurs musste dem enormen Tempo der Anfang Oktober eingeleiteten Rallye Tribut zollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...