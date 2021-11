Die Biotechschmiede BioNTech hat in den vergangenen Monaten die Schlagzeilen in Sachen Corona-Impfstoff dominiert. Jetzt schicken sich die Mainzer an, auch die Krebstherapie vollkommen zu revolutionieren. Denn die Forscher arbeiten derzeit an einem mRNA-basierten Impfstoff, der eine starke Immunantwort gegen Krebszellen auslösen soll. Grünes Licht gab es soeben von der US-Gesundheitsbehörde FDA…

Denn die FDA hat BioNTech den sogenannten Fast-Track-Status erteilt. Dieser Status wird immer dann erteilt, wenn das Medikament bzw. der Impfstoff von existenzieller Bedeutung für die Menschheit ist. Arzneimittel mit diesem Status durchlaufen ein beschleunigtes Prüfverfahren wie wir es beispielsweise von den Impfstoffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...