Am Batteriehersteller Varta scheinen sich derzeit so ein wenig die Geister zu scheiden. Denn während einige Marktteilnehmer super bullish sind, geht bei anderen regelrecht die Angst um, seit Varta zu Monatsanfang seine Prognose für das Gesamtjahr 2021 nach unten korrigiert hat. Allein in der vergangenen Woche gab es gleich drei neuen Analystenstudien mit ganz unterschiedlichen Einschätzungen.

So ist beispielsweise die Berenberg Bank für Varta neutral eingestellt und hat ein Kursziel von 115 Euro ausgegeben. Genau auf diesem Niveau notiert die Aktie gerade. Für die Kollegen von Kepler Cheuvreux dagegen sollten Anleger Varta-Aktien jetzt unbedingt verkaufen. Denn die Analysten sehen den Batteriehersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...