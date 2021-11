Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Own360 ft. Niko Jilch: Was bringt Blockchain & Bitcoin?In dieser Spezial-Folge des Own360 Podcasts haben Thomas & Max Besuch vom Geldexperten Niko Jilch. Die perfekte Möglichkeit, um das heiß diskutierte Thema Blockchain & Bitcoin aufzugreifen! Eines vorweg: Es geht heiß her ;) Hier der Inhalt: 01:40 - Einleitung 02:00 - Die Blockchain in zwei Sätzen 03:50 - Taugt Bitcoin als Investment? 05:00 - Meme- und Shitcoins 07:50 - Smart Contracts 10:50 - Bitcoin vs. Gold 26:30 - Fazit: Taugt Bitcoin als Investment? 30:30 - Eignet sich Bitcoin als Zahlungsmittel? 35:00 - Ist Bitcoin Glaube? 37:50 - Das Oracle-Problem 39:30 - Was kommt nach dem 'Mining'? 42:40 - Ist Bitcoin ...

