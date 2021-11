Aus dem Wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: "Die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten war in der abgelaufenen Woche durchaus als sehr freundlich zu bezeichnen, wenngleich ihnen zu Ende der Woche etwas die Kraft ausging. Nichtsdestotrotz reichte es allemal für Kurszuwächse im Wochenvergleich, wodurch zahlreiche Indizes neue Allzeithöchststände erklimmen konnten. In den USA haben wir uns an die andauernde Rekordjagd schon beinahe gewöhnt, aber auch in Europa haben sowohl der deutsche DAX als auch der französische CAC 40 neue Allzeithöchststände markiert. In Anbetracht der steigenden Corona-Neuinfektionen (vor allem auch in Europa) und den damit einhergehenden drohenden Restriktionen, welche die Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...