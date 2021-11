Beim Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech läuft es zur Zeit einfach! Das Unternehmen hat nach den USA auch in Israel die Zulassung für die Altersklasse ab fünf Jahren für seinen Impfstoff erhalten und vermutlich wird Europa in der nächsten Woche nachziehen. Zudem macht BioNTech auch in der Krebsforschung massive Fortschritte und hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA bereits die Genehmigung für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren des Krebs-Impfstoffs BTA111 erhalten.

Die Börse honoriert diese guten Nachrichten mit einer beeindruckenden Kursentwicklung. Mittlerweile acht Sitzungen in Folge hat BioNTech mit Gewinnen abgeschlossen. Zuletzt explodierte der Kurs am Freitag um mehr als sechs Prozent. Insgesamt verbesserte sich BioNTech ...

Den vollständigen Artikel lesen ...