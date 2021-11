Beim französischen Impfstoffhersteller Valneva läuft es derzeit wie am Schnürchen. Das Unternehmen veröffentlichte in dieser Woche tolle Geschäftszahlen für das bisherige Jahr und einen deutlich gewachsenen Cash-Bestand. Gleichzeitig scheint die Zulassung für den entwickelten Totviren-Impfstoff nur noch eine Frage von wenigen Tagen zu sein. Auch an der Börse sieht es richtig gut aus…

Denn der Aktienkurs konnte sich nach einigen Turbulenzen zu Monatsanfang zuletzt wieder oberhalb von 20 Euro behaupten. In den vergangenen Tagen ging es sogar bis auf 21,50 Euro nach oben, womit jetzt nur noch wenige feste Tage für neue Allzeithochs fehlen. Die bisher höchsten ...

