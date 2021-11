Christoph Obererlacher gibt im diesmaligen Cheftalk Einblicke in die neue Immobilienstrategie der Swiss Life Select Österreich und in deren Facetten. Mit dem Start zeigt er sich sehr zufrieden, was auch Optimismus für das kommende Jahr auslöst. Lieber Herr Obererlacher, den Hashtag selbstbestimmt habe ich Swiss Life Select Österreich schon länger zugeschrieben und darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Nun habe ich ein Sujet mit "Selbstbefreiung" gesehen, dies garniert mit dem brandneuen Hashtag mehrduselbst. Ist das Ihre Version von glaubandich und Ihr neuer Claim für die Immobilienaktivitäten? Christoph Obererlacher: Wir haben uns nunmehr seit Jahren in unserem Unternehmenszweck dem Thema verschrieben, die Menschen in ...

