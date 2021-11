Aktien: Lufthansa punktet mit Klimaschutz - Aktie fällt weiter

Anzeige / Werbung Die Lufthansa investiert in eine grüne Zukunft und kauft klimafreundlichere Treibstoffe. Dafür hat die Airline ein Programm aufgelegt, das Aufschläge für Firmenkunden vorsieht. Das Programm scheint anzuommen. Die Lufthansa hat im abgelaufenen Quartal gute Geschäftszahlen abgeliefert und sich zuversichtlich für die weitere Entwicklung gezeigt. Unterfüttert wird dieser Trend nun von einem neuen Programm, das immer mehr Anklang findet. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie die Lufthansa mitteilte, zählt man immer mehr Firmenkunden, die für klimafreundliche Dienstreisen einen Aufschlag zum Kauf CO2-neutraler Flugkraftstoffe zahlen. Am sogenannten Compensaid Corporate Programm beteiligten sich bislang etwa die Unternehmensberatung Kearney ebenso wie die Versicherung Axa Deutschland und die Logistikunternehmen DB Schenker und Kühne + Nagel. Weiteren Angaben zufolge investiert die im MDax notierte Airline 250 Millionen in den Kauf der noch kostspieligen und knappen Kraftstoffe. "Bei unseren Firmenkunden spüren wir zunehmendes Interesse, diese echte Alternative zu fossilem Flugtreibstoff zu nutzen", sagte Lufthansa-Managerin Christina Foerster. Lufthansa-Aktie rutscht erneut ab Die Aktie der Lufthansa befindet sich seit März in einem Abwärtstrend und auch der jüngste Erholungsversuch ist gescheitert. Der Titel steuert wieder auf das Jahrestief bei rund 5,40 Euro zu. Der MACD (Momentum) dreht ebenfalls wieder abwärts und stützt den Abwärtstrend. Der charttechnische Bodenbildungsprozess dürfte noch eine Weile anhalten. Enthaltene Werte: DE0007100000,DE0005773303,DE0008232125,DE000A0D9PT0,IE00BYTBXV33

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )