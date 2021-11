Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag nach der Ankündigung eines erneuten Lockdowns in ganz Österreich mit massiven Kursverlusten beendet, der ATX, der zunächst durchaus freundlich in den Handelstag gestartet war, sackte gleich um 3,1% nach unten, was auf Wochensicht gesehen einen Rückgang von 1,2% bedeutete. Regierung und Landeshauptleute hatten sich am Vormittag auf einen Lockdown für ganz Österreich verständigt, die Schließungen sollen ab Montag maximal 20 Tage dauern, wobei nach zehn Tagen evaluiert wird. In Folge rutschten auch die übrigen europäischen Börsen ins Minus, denn auch in anderen Ländern wie etwa in Deutschland könnten die Regierungen angesichts steigernder Neuninfektionszahlen dem ...

