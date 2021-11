Congatec und Matrix Vision präsentieren erstmals eine SMARC-Computer-on-Modules Plattform mit PCI-Express basierter Kameramodul-Erweiterung. Ohne Overhead und ohne Umwege über zusätzliche Schnittstellen wie GbE, USB oder MIPI CSI werden die Bilddaten nahezu latenzfrei und in höherer Bandbreite direkt in den Arbeitsspeicher des SMARC-Moduls geschrieben. Die Sony Pregius Sensor basierten Kameramodule liefern die Bilddaten an das Modul mit bis zu 226,5 Frames pro Sekunde bei 1,6 Mega Pixeln an. Solch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...