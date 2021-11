CA Immo hat den Verkauf des Bürogebäudes Wspolna in Warschau abgeschlossen. Das Gebäude verfügt über eine vermietbare Fläche von 7.696 m² und 137 Parkplätze. Der Verkauf wurde laut CA Immo mit einem Aufschlag auf den Buchwert zum 31. Dezember 2020 abgeschlossen. Die Immobilie wurde von Yareal Polska erworben. Hedwig Höfler, Head of Investment Management AT & CEE: "Mit dem Verkauf des Bürogebäudes Wspolna 47-49 haben wir unseren Fokus auf große, moderne Class-A Büroimmobilien in etablierten bzw. sich vielversprechend entwickelnden Bürolagen weiter intensiviert. Diese Veräußerung ist ein weiterer Schritt in unserem Kapitalrotationsprogramm, mit dem wir die Attraktivität und Nachhaltigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...