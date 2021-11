Den heutigen Tag dürften Paion-Aktionäre so schnell nicht vergessen. Denn die Aktie gibt unmittelbar nach der Eröffnung rund sieben Prozent nach. Damit kostet der Titel jetzt nur noch 1,61 EUR. Die Bären haben die Bullen damit gehörig unter Zugzwang gebracht.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun zum Greifen nahe. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund null Prozent zum 4-Wochen-Tief. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 1,61 EUR in den Weg. Wir stehen also unmittelbar vor der Entscheidung. ...

