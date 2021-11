Der Pharma-Konzern Bayer arbeitet weiter an seiner Zukunft. In der vergangenen Woche wurde eine neue strategische Partnerschaft mit Microsoft bekannt, um die Digitalisierung und die Verbesserung der Wertschöpfungskette im Lebensmittelmarkt zu verbessern. Auch der Aktienkurs hat sich zuletzt positiv entwickelt und bekommt am heutigen Montag durch eine neue Branchenstudie frischen Rückenwind.

Denn die Kollegen von Goldman Sachs haben die Branche auf den Prüfstand gestellt und kommen zu einer positiven Einschätzung für die Leverkusener. So bleibt es bei einer klaren Kaufempfehlung für Bayer, wobei Analyst Keyur ...

