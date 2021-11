Sie unterstützen die Brancheninitiative ab sofort mit neuem fachlichem Input. Volker Weinmann nimmt für Coolektiv aktuelle Aufgaben und zukunftsfähige Technologien in den Blick: "Die Wärmepumpe erfüllt in Zukunft eine Schlüsselrolle. Daher ist es unerlässlich, dass diese Technologie die Flexibilität behält, die sie mit der aktuell verfügbaren Vielfalt an Kältemitteln bietet. Coolektiv hat aus meiner Sicht die Kompetenz, diese Aspekte der Kältemittel umfassend darzustellen. Denn gerade die EU-Resolution zur COP 26 hat gezeigt, dass bei politischen Entscheidungsträgern ein Informationsdefizit vorhanden ist, welche Bedeutung den Kältemitteln zukommt. Mit meinem Engagement bei Coolektiv möchte ich unter anderem dazu beitragen, dieses Defizit abzubauen".

Auf der Agenda der Brancheninitiative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...