Um 10:46 liegt der ATX TR mit +0.77 Prozent im Plus bei 7563 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +3.20% auf 88.75 Euro, dahinter Österreichische Post mit +1.89% auf 37.8 Euro und Flughafen Wien mit +1.88% auf 28.425 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16159 (+0.26%, Ultimo 2020: 13719). Stichwort ATX TR: Am Freitag hat es mit -3,08 Prozent den grössten Tagesverlust seit mehr als einem Jahr gegeben. Am 27.10.2020 war es um 3,63 Prozent nach unten gegangen. Stichwort Verbund: Der Wanderpokal für den besten Austro-Titel der vergangenen 25 Jahre hat man sich zunächst nach nur einem Tag - per Schlusskurse vom vergangenen Donnerstag war dieser an Lenzing gegangen - wieder zurückgeholt. Per Freitag Schluss sah es so aus, daneben die ...

