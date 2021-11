Insgesamt vier neue Fertigungsanlagen für 300-mm-Halbleiter-Wafer will Texas Instruments ab nächstes Jahr errichten. Die Produktion der ersten Fabrik soll bereits 2025 beginnen. Texas Instruments (TI) will im nächsten Jahr mit dem Bau neuer 300-Millimeter-Halbleiter-Wafer-Fabriken (Fabs) in Sherman, Texas, beginnen. Der Standort bietet Potenzial für bis zu vier Fabs, der Baubeginn für die beiden ersten Fabriken ist für 2022 geplant. Die Produktion der ersten Fabrik soll bereits 2025 beginnen. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...