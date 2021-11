Die Ford-Werke melden einige personelle Veränderungen. So wechselt Gunnar Herrmann vom Vorsitz der Geschäftsführung in den Aufsichtsrat. Rainer Ludwig wird stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung und Hans Jörg Klein verlässt das Unternehmen. Hans Jörg Klein, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. (Bild: Ford) Ford meldet personelle Veränderungen im Umfeld der Transformation in Deutschland und Europa. ...

