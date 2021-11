Bei Ballard Power Systems feiern heute die Bullen. So schießt die Aktie um rund fünf Prozent nach vorne. Mittlerweile wechseln die Papiere für 15,19 EUR den Besitzer. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Ihr Geschenk: Pünktlich zur Jahresend-Rallye möchten wir Ihnen die Aktien mit den größten Gewinnchancen bis Weihnachten präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Ballard Power Systems der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Ballard Power Systems-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 16,98 EUR. Bei Ballard Power Systems ist also Hochspannung angesagt.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...