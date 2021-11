Die VST Building Technologies beendet ihr Listing im Marktsegment direct market plus der Wiener Börse. Der entsprechende Vertrag mit der Wiener Börse AG sei heute gekündigt worden, wie die Gesellschaft mitteilt. Letzter Handelstag der VST-Aktien an der Wiener Börse ist heute, der 22.11.2021. Das Delisting an der Wiener Börse stehe im Zusammenhang mit der Ad hoc vom 15.11.2021. Durch die Notierungseinstellung erhöhe sich die Flexibilität für VST hinsichtlich möglicher Optionen, Maßnahmen und Szenarien, zudem würden sich hieraus Kosteneinsparungen ergeben, so das Unternehmen. Ein erneutes Listing der Aktien von VST an der Wiener Börse zu einem späteren Zeitpunkt wird nicht ausgeschlossen. Die Aktien von VST bleiben ...

