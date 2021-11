Valneva-Aktionäre dürften heute regelrecht verzweifeln. Denn die Aktie muss ein Minus von rund zwölf Prozent schlucken. Dieser Abschlag lässt die Preise jetzt auf 43,22 USD purzeln. Geht es nun noch weiter runter oder können wir schon wieder kaufen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt in der laufenden Jahresend-Rallye die größten Gewinnchancen? Hier finden Sie unsere Favoriten für die Zeit bis zum Jahreswechsel!

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Rücksetzer trübt die Perspektiven für die nächsten Tage. Valneva marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund neun Prozent zum 4-Wochen-Tief. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 39,66 USD. Jetzt geht es also um die Wurst.

Trader, die gerne auf Turnarounds spekulieren, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...