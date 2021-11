DGAP-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Konferenz

q.beyond: Neuer Rekord von mehr als 180 Mio. € beim Auftragseingang erwartet



23.11.2021 / 07:30

q.beyond: Neuer Rekord von mehr als 180 Mio. € beim Auftragseingang erwartet Köln, 23. November 2021 - Mit mehr als 180 Mio. € wird der Auftragseingang der q.beyond AG im laufenden Geschäftsjahr den Rekordwert von 161 Mio. € aus dem Vorjahr deutlich übertreffen. Der IT-Dienstleister informiert darüber im Rahmen seiner Präsentation auf dem Deutschen Eigenkapitalforum 2021. q.beyond-Vorstand Jürgen Hermann nennt die Gründe für den prozentual erneut zweistelligen Anstieg des Auftragseingangs, der entscheidenden Kennzahl für das mittelfristige Umsatzwachstum: "Die Nachfrage insbesondere nach Cloud-Lösungen wächst mit hohem Tempo. In der Pandemie beschleunigen viele Unternehmen die Migration ihrer IT." Der flexible Wechsel zwischen Büro und Homeoffice wird durch die Digitalisierung von Arbeitsplätzen vorangetrieben und erleichtert. Sehr gutes Neukundengeschäft im Oktober 2021 Allein im Oktober 2021 gewann q.beyond neue Aufträge in einer Höhe von rund 20 Mio. €; weitere Projekte stehen kurz vor Vertragsunterzeichnung. Die Verträge laufen in der Regel über drei bis fünf Jahre, was bei q.beyond zu einem fast 80-prozentigen Anteil wiederkehrender Umsätze führt. Nach Einschätzung von Hermann werden sich die Kundenbeziehungen in den kommenden Jahren weiter vertiefen: "Gerade im Mittelstand ist unsere Integrationskompetenz gefragt. Die Firmen suchen einen Partner, um ihre gesamte IT zeitgemäß weiterzuentwickeln." Angesichts dieser Kundenbedürfnisse bewähre sich die breite Aufstellung von q.beyond entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette rund um die Schlüsseltechnologien Cloud, SAP und IoT. Strategische Meilensteine wie geplant umgesetzt Anlässlich des Deutschen Eigenkapitalforums zieht Hermann Bilanz: "Was wir versprochen haben, haben wir Schritt für Schritt umgesetzt." Bereits seit 2019 verfolgt q.beyond ihre ehrgeizige Wachstumsstrategie "2020plus". Zu deren Eckpfeilern zählen neben dem attraktiven Kerngeschäft ein klarer Branchenfokus, Plattforminnovationen und gezielte Zukäufe. Seit Jahresanfang wurden bereits fünf Transaktionen durchgeführt: Seit dem Verkauf der beiden Colocation-Töchter im Juli und September 2021 konzentriert sich q.beyond ganz auf ihr Cloud-, SAP- und IoT-Geschäft. Zudem vergrößerte der Verkaufspreis von insgesamt rund 54 Mio. € (Enterprise-Value) den Handlungsspielraum für Akquisitionen.

Bereits seit Mai 2021 erschließt das Unternehmen mit der Logistik neben dem Handel, dem produzierenden Gewerbe und Energie eine vierte Fokusbranche. Mit Röhlig Logistics konnte von Beginn an ein wichtiger Kunde und Partner für weitere branchenspezifische Lösungen gewonnen werden.

Mit dem Erwerb von datac im Juni 2021, einem Spezialisten für Modern-Workplace- und Collaboration-Lösungen, erweiterte q.beyond ihre bestehende Kompetenz rund um den digitalen Arbeitsplatz. Über 100 Microsoft-Spezialisten betreuen in einem stark wachsenden Markt derzeit mehr als 700 mittelständische Kunden.

Mit Snabble beteiligte sich q.beyond im Juli 2021 an einem Start-up, dessen innovative Self-Checkout-Lösung bereits bei Kunden wie Aldi Suisse oder tegut zum Einsatz kommt. Beschleunigtes Wachstum 2021 Dank der konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie beschleunigte das Unternehmen im bisherigen Jahresverlauf sein Umsatzwachstum; im dritten Quartal 2021 stieg es im Vergleich zum Vorjahr um 14 % auf 40,0 Mio. €. Der Cashflow-Break-even konnte bereits im dritten Quartal 2021 erreicht werden - und damit ein Quartal früher als geplant. Mit Blick auf die nähere Zukunft gibt sich Hermann daher trotz der aktuell absehbaren pandemiebedingten Einschränkungen optimistisch: "Mit dem erneut erzielten Rekord beim Auftragseingang verfügen wir über eine solide Basis, um unser starkes Wachstum im kommenden Jahr und darüber hinaus fortzusetzen." Das operative Geschäft wachse profitabel und die M&A-Pipeline sei gut gefüllt. Derzeit würden mehrere Projekte geprüft. Auch beim Ausbau des Plattformgeschäfts kommt das Unternehmen gut voran. Für den StoreButler, eine selbst entwickelte Plattform zur Digitalisierung von Filialen im Einzelhandel, laufen konkrete Gespräche mit einem ersten Ankerkunden. Für den Edgizer, ein Betriebssystem für Minirechenzentren, das den Anschluss einer beliebigen Zahl von Endgeräten und Sensoren über Edge-Devices ermöglicht, wird für das erste Quartal 2022 eine Industriekooperation angepeilt. Nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes q.beyond-Vorstand Hermann erklärt: "2020 zählte q.beyond in der viel beachteten Lünendonk-Studie zu den zehn wachstumsstärksten IT-Dienstleistern in Deutschland. Unser Umsatz stieg prozentual mehr als doppelt so schnell wie der Durchschnittswert aller Studienteilnehmer. Dies wollen wir beibehalten - mit organischem Wachstum und gezielten Zukäufen - und so den Unternehmenswert weiter nachhaltig steigern." In den vergangenen vier Quartalen hat sich der Unternehmenswert nahezu verdoppelt. Analysten, die q.beyond regelmäßig beobachten, erkennen weitere Potenziale und sehen das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 2,58 €. Drei Analysten - Warburg Research, Montega und Stifel (ehemals Mainfirst) - empfehlen ihren Kunden, q.beyond-Aktien zu kaufen, und nennen Kursziele von bis zu 3,10 €. Die Präsentation von q.beyond zum Deutschen Eigenkapitalforum 2021 können Sie hier downloaden: www.qbeyond.de/ir-publikationen

Erläuterungen:

Über das Unternehmen:

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT. Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. Kontakt:

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

23.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

