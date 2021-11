Aktien: Biontech winkt US-Zulassung - Aktie mit Ausbruch

Anzeige / Werbung Biontech ist durch seinen Covid-19-Impfstoff bekannt geworden. Das Mainzer Biotechnologieunternehmen forschte zuvor aber bereits an mRNA-basierten Vakzinen gegen Krebs. Nun scheint ein erster Erfolg in Reichweite. Der von Biontech auf Basis der neuartigen mRNA-Technologie entwickelte Covid-19-Impfstoff ist weltweit ein Erfolg. Nun könnte dem deutschen Biotechnologieunternehmen bereits der nächste Blockbuster winken: Es geht um ein Hautkrebs-Vakzin. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Biontech mitteilte, winkt dem Immuntherapie-Kandidaten BNT111 in den USA eine beschleunigte Zulassungsprüfung: So habe die US-Arzneimittelbehörde den so genannten Fast-Track-Status erteilt, hieß es. Dieses Verfahren solle die Entwicklung neuer Vakzine und Medikamente zur Behandlung oder Vorbeugung schwerwiegender Erkrankungen erleichtern, die das Potenzial haben, einen bislang ungedeckten medizinischen Bedarf abzudecken. Laut Biontech befindet sich die Substanz derzeit in einer Phase-II-Studie. Dabei wird sie bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom eingesetzt. BNT111 basiert wie Biontechs Corona-Impfstoff auf der mRNA-Technologie. Biontech-Aktie mit Schwung Die Aktie von Biontech hat den Abwärtstrend sei August verlassen und ist nach oben ausgebrochen. Auch der MACD (Momentum) steigt und stützt den Aufschwung. Der erste Widerstand bei rund 320 Dollar ist erreicht worden, der nächste liegt bei 375 Dollar. Die nächste Unterstützung liegt an der 200-Tagelinie (rot) bei 226 Dollar. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )